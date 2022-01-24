Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для детей, следует из данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.

Речь идет о разрешении на проведение I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М" у детей", отмечается в реестре.

Согласно представленным данным, в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

20 декабря глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что досье на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет уже подано в Минздрав, испытания должны занять около трех месяцев.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. На прошлой неделе регионы начали сообщать о поступлении первых партий препарата в медучреждения.