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В Кремле заявили об очень высокой угрозе наступления Украины на Донбасс

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Угроза есть и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее", - сказал Песков журналистам.

Его также спросили, располагает ли Россия данными о том, когда наступление может быть начато.

"Мы не будем уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминает собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос", - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что о подготовке к наступательным действиям Киева свидетельствует концентрация вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса.

"И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительное или наступательное, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно".

"И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования (конфликта - ИФ) на Украине", - сказал Песков.

Он также не стал комментировать сообщения, согласно которым Россия может создать на Украине "марионеточное правительство".

"Нет, не будет (комментария). Это к той самой истерике, украшенной фейками", - сказал Песков.

В ночь на воскресенье британский МИД опубликовал информацию о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство.

Дмитрий Песков Донбасс Украина

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