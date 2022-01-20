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Байден будет считать вторжением любое пересечение ВС РФ границы Украины

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вторжением России на Украину станут любые перемещения военных подразделений России через российско-украинскую границу, заявил журналистам президент США Джо Байден.

"Если любые, любые российские подразделения двинутся через украинскую границу, это будет вторжение. Не должно быть никаких сомнений на этот счет: если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжкую цену", - цитирует президента The Wall Street Journal.

Накануне на пресс-конференции Байден пообещал устроить России экономическую катастрофу, если начнется масштабное вторжение на Украину. При этом он признал, что внутри НАТО есть разногласия в отношении ответных мер.

После этого представитель Белого дома Джен Псаки уточняла, что любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться Вашингтоном как вторжение, и добавила, что Байден дал это ясно понять президенту России.

20 января госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что в случае нападения России на Украину продолжать переговоры о безопасности в Европе будет невозможно.

Джо Байден Украина Владимир Путин США Джен Псаки Энтони Блинкен

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