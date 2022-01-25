Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 956 437+3 578 322

В России планируют разработать космический ядерный буксир мощностью до 6 МВт

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В России ведется разработка космического ядерного буксира мощностью до 6 мегаватт (МВт), сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.

О разработке межорбитального буксира говорится в презентации, представленной Соловьевым на Королёвских чтениях в Москве.

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 МВт. Проект получил название "Зевс".

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

11 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

В РоссииПутин отметил, что РФ опережает весь мир в сфере ядерной космической энергетикиЧитать подробнее

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сказал Рогозин.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой.

По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард". Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре 2020 года, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон".

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

РКК Энергия Владимир Соловьев Роскосмос

Новости по теме

Новости

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
Пандемия коронавируса

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 116 тыс. пациентов с COVID-19 в российских больницах

В Минфине предложили регулировать, а не запрещать обращение криптовалют

Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение

Расширительные поправки к "закону Димы Яковлева" прошли II чтение

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });