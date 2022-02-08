Учеников школ в приморской Находке начали эвакуировать из-за сообщения о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сообщение о "минировании" всех школ Находкинского городского округа в Приморье поступило во вторник, всех учеников и сотрудников эвакуируют, сообщает пресс-служба городской администрации.

Звонок о "минировании" поступил в дежурную часть отдела МВД по Находке.

"Во всех школах Находкинского городского округа отменяются занятия. Дети и персонал организованно выводятся из зданий", - говорится в сообщении.

Все 23 школы закрывают, чтобы специальные службы провели обследование. Занятия во вторую смену будут проходить дистанционно.