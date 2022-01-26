Житель Якутии возместит 6 млн руб. на тушение лесного пожара, возникшего по его вине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU -Житель Якутии, по вине которого возник лесной пожар в местности "Кубалаах" Верхневилюйского района, возместит 6 млн рублей расходов на тушение, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее мужчина был признан виновным в возникновении лесного пожара по ч. 2 ст. 261 УК РФ. По иску прокуратуры района с него также был взыскан ущерб, причиненный лесному фонду.

"При этом установлено, что расходы, связанные с тушением данного пожара, составили 6 млн рублей и не были возмещены", - говорится в сообщении.

Прокуратура района обратилась в суд о взыскании с осужденного этой суммы. Заявление удовлетворено в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщалось, в 2021 году, по словам главы Якутии, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.