Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:13Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Житель Якутии возместит 6 млн руб. на тушение лесного пожара, возникшего по его вине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU -Житель Якутии, по вине которого возник лесной пожар в местности "Кубалаах" Верхневилюйского района, возместит 6 млн рублей расходов на тушение, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее мужчина был признан виновным в возникновении лесного пожара по ч. 2 ст. 261 УК РФ. По иску прокуратуры района с него также был взыскан ущерб, причиненный лесному фонду.

"При этом установлено, что расходы, связанные с тушением данного пожара, составили 6 млн рублей и не были возмещены", - говорится в сообщении.

Прокуратура района обратилась в суд о взыскании с осужденного этой суммы. Заявление удовлетворено в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщалось, в 2021 году, по словам главы Якутии, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.

Пожары в Якутии

8
Якутия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам

Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });