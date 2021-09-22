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Мужчину в Якутии оштрафовали на 500 тыс. руб. за возникновение лесного пожара

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал жителя Якутии на 500 тысяч рублей и приговорил к обязательным работам по делу о возникновении лесного пожара, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Кроме того, принято решение о взыскании с подсудимого суммы ущерба в размере 500 тысяч рублей, причиненного лесному фонду РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в конце мая находился на сенокосном угодье в местности "Бэрэ" на расстоянии 5 км от села Тюбяй Сунтарского района. Во время его работы с бензопилой искры попали на сухую траву, в результате чего она загорелась.

"Огонь перешел на лесной массив в квартале Эльгяйского участкового лесничества. Далее пожар перекинулся на территорию 51 квартала лесничества на расстоянии 3 км от села Шея Сунтарского района", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров составила 996 га. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Как сообщалось, по словам главы Якутии Айсен Николаева, площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га.

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