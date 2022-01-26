В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

Депздрав назвал рост заболеваемости COVID-19 среди детей беспрецедентным

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве на три недели закрывают плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, сообщил городской Департамент здравоохранения. Экстренная медицинская помощь по-прежнему будет оказываться детям в полном объеме.

По его данным, за две недели в столице число детей с COVID-19 выросло в 14 раз, число госпитализаций заболевших детей - в десять раз. Рост заболеваемости среди детей в ведомстве назвали беспрецедентным.

Решение о приостановке плановой госпитализации принято для снижения риска заражения коронавирусом наиболее уязвимых детей, объяснили чиновники.

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