Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:13Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

Депздрав назвал рост заболеваемости COVID-19 среди детей беспрецедентным

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве на три недели закрывают плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, сообщил городской Департамент здравоохранения. Экстренная медицинская помощь по-прежнему будет оказываться детям в полном объеме.

По его данным, за две недели в столице число детей с COVID-19 выросло в 14 раз, число госпитализаций заболевших детей - в десять раз. Рост заболеваемости среди детей в ведомстве назвали беспрецедентным.

Решение о приостановке плановой госпитализации принято для снижения риска заражения коронавирусом наиболее уязвимых детей, объяснили чиновники.

Новость дополняется

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });