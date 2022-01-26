Минздрав объяснил, когда вызывать скорую или врача при COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав выпустил подробную памятку с рекомендациями, что делать, если у взрослого или ребенка, привитого или не привитого возникли симптомы ОРВИ или получен положительный мазок на коронавирус мазок на SARS-CoV-2 .

Лицам старше 60 лет и тем, у кого хронические заболевания, рекомендуется вызывать скорую помощь (103), если у них подтвержден COVID-19 и появилась одышка, температура поднялась выше 38 градусов и сатурация крови опустилась ниже 94%. Звонить по 103 нужно вне зависимости от того, привит больной или нет и как давно он болел коронавирусной инфекцией в прошлый раз.

Лицам старше 60 лет и тем, у кого хронические заболевания или лишний вес, кто привился или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев и снова получил положительный тест, советуют звонить в кол-центр своей поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации, если у них начался насморк, кашель, першение или боль в горле и температура поднялась выше 38 градусов.

Без появления симптомов лицам из группы риска с положительным мазком на COVID-19 Минздрав советует оставаться дома, регулярно мерить температуру и сатурацию крови пульсоксимером (два раза в день, норма сатурации - не ниже 95-96%) и продолжать принимать свои обычные лекарства в прежней дозировке. Также им советуют много пить, проветривать помещения, промывать нос солевым раствором. Принимать антибиотики можно только по назначению врача.

Не прививавшимся и не болевшим COVID-19 при получении положительного мазка на коронавирус при отсутствии симптомов, а также при симптомах ОРВИ вне зависимости от результатов тестов Минздрав рекомендует изолироваться дома и звонить за консультацией по "122". Если у такого больного состояние ухудшится, им нужно вызывать скорую помощь.

Привившимся или недавно переболевшим COVID-19 при получении положительного теста никакого лечения не требуется, если у них нет симптомов. Им рекомендовано только самоизолироваться.

Если у привившихся или переболевших без положительного теста возникли симптомы ОРВИ и температура до 37,5, но нет факторов риска по здоровью, им советуют оставаться дома, по необходимости лечить насморк и больное горло местными средствами, много пить, принимать витамины С и D. При недолгом повышении температуры до 38 градусов и выше ее рекомендуется сбивать самостоятельно. Для оформления больничного или справки для школы Минздрав советует звонить по "122" или в свою поликлинику.

Если у человека из этой же группы состояние при ОРВИ ухудшается: температура выше 38 градусов удерживается дольше двух суток и не сбивается, Мниздрав советует звонить в поликлинику или по "122" для дистанционной консультации.

Если появляется одышка, боль за грудиной, падает сатурация крови, пора звонить в скорую.