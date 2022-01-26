Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:12Заразились
на 25.01В России 11 028 301+-144 999В мире 358 218 594+3 258 914

Минздрав объяснил, когда вызывать скорую или врача при COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав выпустил подробную памятку с рекомендациями, что делать, если у взрослого или ребенка, привитого или не привитого возникли симптомы ОРВИ или получен положительный мазок на коронавирус мазок на SARS-CoV-2 .

Лицам старше 60 лет и тем, у кого хронические заболевания, рекомендуется вызывать скорую помощь (103), если у них подтвержден COVID-19 и появилась одышка, температура поднялась выше 38 градусов и сатурация крови опустилась ниже 94%. Звонить по 103 нужно вне зависимости от того, привит больной или нет и как давно он болел коронавирусной инфекцией в прошлый раз.

Лицам старше 60 лет и тем, у кого хронические заболевания или лишний вес, кто привился или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев и снова получил положительный тест, советуют звонить в кол-центр своей поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации, если у них начался насморк, кашель, першение или боль в горле и температура поднялась выше 38 градусов.

Без появления симптомов лицам из группы риска с положительным мазком на COVID-19 Минздрав советует оставаться дома, регулярно мерить температуру и сатурацию крови пульсоксимером (два раза в день, норма сатурации - не ниже 95-96%) и продолжать принимать свои обычные лекарства в прежней дозировке. Также им советуют много пить, проветривать помещения, промывать нос солевым раствором. Принимать антибиотики можно только по назначению врача.

Не прививавшимся и не болевшим COVID-19 при получении положительного мазка на коронавирус при отсутствии симптомов, а также при симптомах ОРВИ вне зависимости от результатов тестов Минздрав рекомендует изолироваться дома и звонить за консультацией по "122". Если у такого больного состояние ухудшится, им нужно вызывать скорую помощь.

Привившимся или недавно переболевшим COVID-19 при получении положительного теста никакого лечения не требуется, если у них нет симптомов. Им рекомендовано только самоизолироваться.

Если у привившихся или переболевших без положительного теста возникли симптомы ОРВИ и температура до 37,5, но нет факторов риска по здоровью, им советуют оставаться дома, по необходимости лечить насморк и больное горло местными средствами, много пить, принимать витамины С и D. При недолгом повышении температуры до 38 градусов и выше ее рекомендуется сбивать самостоятельно. Для оформления больничного или справки для школы Минздрав советует звонить по "122" или в свою поликлинику.

Если у человека из этой же группы состояние при ОРВИ ухудшается: температура выше 38 градусов удерживается дольше двух суток и не сбивается, Мниздрав советует звонить в поликлинику или по "122" для дистанционной консультации.

Если появляется одышка, боль за грудиной, падает сатурация крови, пора звонить в скорую.

Хроника коронавируса. Январь.

18
В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона
Минздрав коронавирус

Новости по теме

Новости

Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation

Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation
Пандемия коронавируса

COVID-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам

Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });