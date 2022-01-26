В МИД России сообщили о получении части ответов по гарантиям безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия уже получила некоторые ответы на свои вопросы по предложениям о гарантиях безопасности, но пока только в устной форме, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы", - заявил он журналистам в Госдуме.

Грушко обратил внимание на то, что при рассмотрении российских предложений по гарантиям безопасности "пункт за пунктом невозможно возражать".

"Каждый из них реально ведет к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем созданию угроз и контругроз, что сегодня происходит на так называемом восточном фланге, где спокойные с точки зрения безопасности регионы благодаря натовскому расширению, освоению территорий, превращаются в военное соперничество, которое никому не нужно", - подчеркнул Грушко, отметив, что речь идет прежде всего о районе Балтии и Черноморском регионе.

Процесс эволюции европейской безопасности подошел к опасной черте, необходимо вернуться к строительству глобальной безопасности, заявил Грушко.

По его словам, "наши предложения, которые сформулированы президентом РФ, открывают прямой путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас является фундаментальной задачей", но и в деле возвращения "строительства глобальной безопасности, учета интересов безопасности других". Это, в конечном счете, отметил замминистра, "позволит высвободить ресурсы для решения мирных задач, для реализации той повестки дня, которая сегодня уже на горизонте международной политики".

"Мы убеждены в том, что мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", - подчеркнул Грушко.

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