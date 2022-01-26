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МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности
Фото: Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, заявили в среду в МИД РФ.

Как говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении, 26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял Салливана по его просьбе.

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - заявили на Смоленской площади.

Ранее о том, что США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности сообщила в среду корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в твиттере.

Российские предложения по гарантиям безопасности 21 января обсудили на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Россия в середине декабря 2021 года выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе документы, которые рассылаются во время переговорного процесса.

Джон Салливан США МИД РФ

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