Кремль против увязывания беседы Путина с итальянцами с вопросом о санкциях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Не следует усматривать в видеоконференции, которую Владимир Путин 26 января проведет с итальянскими предпринимателями, попытки Москвы заручиться поддержкой на фоне угрозы новых санкций, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что это "извращенное понимание работы".

"Эти встречи носят регулярный характер, не только с итальянским, но и с крупнейшим бизнесом из других стран, - заверил Песков. - Это никак не связано с текущей ситуацией, никак не связано ни с какими санкциями".

По словам Пескова, "жизнь продолжается, интересы бизнеса не исчезают, бизнес присутствует на российском рынке", "у многих есть планы по расширению своего присутствия" в России.

"Мы дорожим этим, и этим дорожат представители бизнеса, потому что они в данном случае преследуют не филантропические цели, они зарабатывают деньги. До тех пор, пока они зарабатывают деньги в России, им интересно вести такой разговор. Поэтому это никак не следует увязывать с тем, что сейчас происходит вокруг Украины", - заключил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в беседе примут участие 16 итальянцев, но отказался назвать их имена или компании, которые они представляют.

"Я лишь скажу вам, что это - ведущие итальянские компании, и подавляющее их большинство давно и широко представлены на российском рынке", - сказал он, отметив "представительность" итальянской стороны.

Отвечая на вопрос, не связаны ли причины отсутствия трех итальянских бизнесменов с политической ситуацией, Песков сказал: "Насколько мы знаем, там кто-то заболел, а кто-то просто не смог, графики не смогли сопоставить".

У Пескова также поинтересовались, будут ли на встрече обсуждаться угрозы западных санкций против России.

"Если кто-то из участников будет интересоваться этой ситуацией, а мы знаем, что ситуация, к сожалению, оказывает негативное влияние на мировые рынки, я не сомневаюсь, что президент будет готов дать исчерпывающие объяснения", - ответил пресс-секретарь.

На открытой части видеоконференции выступят Путин и президент Итало-российской торговой палаты (CCIR) Винченцо Трани.

По словам Пескова, в беседе также будут участвовать глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, помощник президента Максим Орешкин, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об опубликованной в местной прессе просьбе итальянских властей, которое просило торговую палату страны отменить предстоящую встречу, Песков сказал: "Газетные сообщения недорого стоят в наше время, и мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет".

О предстоящей беседе Кремль сообщил 25 января. CCIR анонсировала ее еще в ноябре, тогда сообщалось, что инициатором встречи был Трани. В последний раз Путин общался с итальянским бизнесом в октябре 2018 года.

26 января Bloomberg и la Repubblica узнали, что на фоне эскалации ситуации вокруг Украины правительство Марио Драги просило предпринимателей отказаться от беседы с российским президентом. По информации правительственных источников La Repubblica, в результате руководители компаний Eni и Snam отменили участие в видеоконференции. Между тем, представитель CCIR заявил "Интерфаксу", что палата не получала просьб правительства об отмене мероприятия и оно состоится, как планировалось.