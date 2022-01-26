Минздрав РФ одобрил препарат AstraZeneca "Эвушелд" для профилактики COVID

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ во вторник одобрил обращение на территории России в период пандемии препарата для профилактики коронавируса "Эвушелд" (Evusheld) компании AstraZeneca, следует из данных государственного реестра соответствующих разрешений.

Раствор для инъекций под международным непатентованным наименованием тиксагевимаб+цилгавимаб вводится пациентам двумя дозами, при этом объем одобренной партии - 3500 доз, отмечается в реестре.

Ранее в среду пресс-служба правительства сообщила о выделении более 20 млрд рублей из резервного фонда на лекарства для больных коронавирусом, 15 млрд из них пойдут на закупку незарегистрированных в России препаратов для больниц. В частности, на эти средства планируется приобрести не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба и не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира.

Централизованная закупка лекарств поручена Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

Разработанный компанией AstraZeneca препарат Evusheld был одобрен в начале декабря 2021 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для профилактики коронавируса у людей с ослабленной иммунной системой, не способной вырабатывать защиту в ответ на вакцинацию из-за имеющихся заболеваний или приема иммуносупрессивных препаратов, а также для пациентов, у которых вакцины вызывают серьезные побочные эффекты.

Согласно рекомендации американского регулятора, "Эвушелд" должен применяться людьми в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при отсутствии заболевания и недавних контактов с зараженными COVID-19. По данным FDA, одна доза препарата может быть эффективна против заражения на протяжении полугода.

14 октября 2021 года рассмотрение заявки на регистрацию Evusheld также начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).