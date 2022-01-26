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Минздрав РФ одобрил препарат AstraZeneca "Эвушелд" для профилактики COVID

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ во вторник одобрил обращение на территории России в период пандемии препарата для профилактики коронавируса "Эвушелд" (Evusheld) компании AstraZeneca, следует из данных государственного реестра соответствующих разрешений.

Раствор для инъекций под международным непатентованным наименованием тиксагевимаб+цилгавимаб вводится пациентам двумя дозами, при этом объем одобренной партии - 3500 доз, отмечается в реестре.

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Ранее в среду пресс-служба правительства сообщила о выделении более 20 млрд рублей из резервного фонда на лекарства для больных коронавирусом, 15 млрд из них пойдут на закупку незарегистрированных в России препаратов для больниц. В частности, на эти средства планируется приобрести не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба и не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира.

Централизованная закупка лекарств поручена Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

Разработанный компанией AstraZeneca препарат Evusheld был одобрен в начале декабря 2021 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для профилактики коронавируса у людей с ослабленной иммунной системой, не способной вырабатывать защиту в ответ на вакцинацию из-за имеющихся заболеваний или приема иммуносупрессивных препаратов, а также для пациентов, у которых вакцины вызывают серьезные побочные эффекты.

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Согласно рекомендации американского регулятора, "Эвушелд" должен применяться людьми в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при отсутствии заболевания и недавних контактов с зараженными COVID-19. По данным FDA, одна доза препарата может быть эффективна против заражения на протяжении полугода.

14 октября 2021 года рассмотрение заявки на регистрацию Evusheld также начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Минздрав РФ AstraZeneca Эвушелд коронавирус

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