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ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало заявку на начало клинического исследования лекарства против коронавируса "МИР 19", необходимого для использования препарата вне больниц, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование "МИР 19" для применения "в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза" COVID-19, говорится в сообщении агентства.

Ингаляционный препарат "МИР 19" был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах. Для того, чтобы лекарство стало доступно при лечении на дому и попало в аптеки, необходимо провести специальное исследование, сообщила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в пострегистрационных исследованиях препарата должны принять участие около 1 тыс. добровольцев.

Препарат разработан в ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА под руководством главы института Мусы Хаитова. "МИР 19" использует синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК) для подавления наиболее консервативного (наименее подверженного мутациям) сайта COVID-19 - последовательности РНК-вируса, кодирующей его РНК-полимеразу, без которой тот теряет способность размножаться внутри организма. Разработчики утверждают, что такой принцип действия обеспечит эффективность лекарства против всех мутаций COVID-19, включая штамм "омикрон".

Все стадии производства "МИР 19" проходят на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

В случае высокой эффективности лекарства ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики, сообщала ранее Скворцова. Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 21 января 2022 годаПандемия коронавируса
МИР 19 ФМБА Коронавирус Минздрав РФ

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