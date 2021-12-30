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В РФ подана заявка на регистрацию противовирусного препарата "Омнивир"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фармкомпания "Промомед РУС" подала в Минздрав РФ регистрационное досье на противовирусный препарат "Омнивир" на основе молнупиравира, применяемого в лечении коронавируса, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Согласно записи в реестре, заявка на регистрацию препарата "Омнивир" в виде капсул с международным непатентованным наименованием "молнупиравир" подана ООО "ПРОМОМЕД РУС" в четверг.

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В среду компания "Р-фарм" сообщила об импорте в РФ первой партии препарата для лечения коронавируса "молнупиравир" от компании Merck & Co и Ridgeback Biotherapeutics. Компания организует поставки лекарства в российские регионы.

Препарат вошел в последнюю версию методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, опубликованную в понедельник.

В "Р-Фарм" напомнили, что третья фаза клинических исследований препарата при участи 1 433 пациентов показала 30-процентное снижение риска госпитализации и смерти от COVID-19 при получении "молнупиравира" в течение пяти дней после появления первых симптомов заболевания.

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19 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение "молнупиравира" на территории Евросоюза для пациентов с рисками тяжелого течения коронавируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение "молнупиравира" 23 декабря для взрослых с ранними симптомами коронавируса, которые подвержены наибольшему риску госпитализации, включая пожилых людей и пациентов с ожирением и заболеваниями сердца. Препарат противопоказан беременным женщинам.

Также 22 декабря регулятор FDA одобрил применение таблеток Paxlovid компании Pfizer для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет. По заявлению разработчиков, препарат позволяет снизить риск госпитализации и смерти среди пациентов на 90% и почти не вызывает побочных эффектов. EMA рекомендовало Paxlovid к применению в Евросоюзе 16 декабря.

Промомед Омнивир

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