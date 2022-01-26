Лавров в ответ на вопрос о поставках оружия ЛНР и ДНР указал на Минские соглашения

Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможности поставок отдельных видов вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины заявил, что Москва выступает за выполнение Минских соглашений, и Запад должен побудить Киев к этому.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", - сказал Лавров журналистам в Госдуме в среду, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который ранее высказал мнение, что Москва должна поставить ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений.

По словам Лаврова, в Москве рассчитывают на то, что Запад обеспечит выполнение Киевом Минских договоренностей.

"Западные кураторы украинского режима заверяли нас - в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне в Женеве, - что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", - сказал Лавров.

Ранее в среду секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины. Предложение поддержал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что допускает помощь России самопровозглашенным республикам Донбасса на фоне усиления технического оснащения украинской армии, но исключает пересечение границы российскими военными.