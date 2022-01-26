В Госдуме допустили возможность поставлять оружие ДНР и ЛНР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по обороне допускают, что Россия может помочь самопровозглашенным республикам Донбасса поставками оружия на фоне усиления технического оснащения украинской армии, но исключают пересечение границы российскими военными.

"Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в ДНР и ЛНР", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя этого комитета Юрий Швыткин. - Речь в данном случае не идет о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ".

Депутат отметил необходимость защищать граждан России, как проживающих России, так и живущих в Донбассе, и добавил, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян.

"Вместе с тем, та эскалация напряженности, которая сегодня инициирована странами НАТО, одновременно вместе с Украиной, показывает возможность провокационных действий с их стороны. Мы не можем оставаться безучастными в данном вопросе, - пояснил Швыткин. - В то время, когда страны НАТО вооружают и милитаризуют полностью соответствующим вооружением ВСУ Украины в одностороннем порядке, смотреть как это происходит сквозь пальцы мы не имеем права, иначе поставим под угрозу жизни и безопасности граждан России".

Ранее 26 января о необходимости помочь Донбассу оружием заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Комментируя это предложение в Госдуме, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на выполнении Киевом условий Минских соглашений.

20 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любой случай пересечения границы российскими военнослужащими. США давно обещают в этом случае ввести жесткие санкции.

На прошлой неделе группа депутатов от КПРФ внесла в Думу проект постановления о просьбе к президенту Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР.