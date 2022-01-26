"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам юго-востока Украины.

"Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - сказал Васильев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

По словам Васильева, в России долго ждали, что "в Вашингтоне восторжествует разумное решение", но этого не произошло. Запад, отметил глава фракции ЕР, продолжает говорить о санкциях, сообщается о поставках вооружения в зону конфликта.

"Сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Мы не можем с этим мириться. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизней российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ЛНР и ДНР", - сказал Васильев.

Решение об обращении к руководству страны с просьбой поставить военную продукцию самопровозглашенным республикам, по его словам, было принято после консультаций в Совете Думы, во фракции "Единой России" в Госдуме и в партии.

Ранее в среду секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений ДНР и ЛНР на фоне снабжения Украины оружием странами НАТО и работы инструкторов альянса в этой стране.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь заявил "Интерфаксу", что Россия может помочь самопровозглашенным республикам Донбасса поставками оружия на фоне усиления технического оснащения украинской армии. "Речь в данном случае не идет о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ", - также добавил Швыткин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможности поставок оружия ДНР и ЛНР заявил, что Москва выступает за выполнение Минских соглашений, и Запад должен побудить Киев к этому.