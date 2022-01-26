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Принят закон о штрафах для банков за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1169750-7 о штрафах для банков и других платежных агентов за нарушение запрета на переводы в адрес не прошедших процедуру "заземления" IT-корпораций в случае, если такой запрет вводился.

В первоначальной редакции проект вводил административные штрафы лишь за переводы в пользу нелегальных казино и операторов азартных игр. Расширил проект внес депутат Даниил Бессарабов.

В окончательной редакции закона говорится: если платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи нарушил установленный законом запрет на прием платежей в пользу нелегальных казино, операторов азартных игр и "иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ", то ему может быть выписан административный штраф.

Штраф для должностных лиц может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. В отношении банков штраф предусмотрен только для должностных лиц. Речь идет об обязанности отказать в проведении операции по переводу, либо о нарушении запрета на заключение договора, либо о непринятии мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Так называемый закон "о приземлении" иностранных интернет-компаний (ФЗ № 236 "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ") был подписан летом 2021 года. Он обязывал зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В перечень компаний, которых касается закон, в ноябре 2021 года были внесены Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch. Ведет этот реестр Роскомнадзор.

Госдума Даниил Бессарабов Роскомнадзор Google Facebook Meta Twitter

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