Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компания Twitter Inc., зарегистрированная в США, приступила к исполнению закона о "приземлении" иностранных интернет-компаний в РФ.

Согласно данным Роскомнадзора, компания исполнила требование о регистрации личного кабинета на официальном сайте РКН.

Остальные требования отмечены пока как не исполненные.

Закон "о приземлении" иностранных IT-компаний в РФ

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, как на днях напомнили в РКН, компания должна установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

Кого коснутся требования о "приземлении" в РФ

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Компании Apple, Likee и TikTok разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, согласно данным на сайте РКН, пока разместила только формы для обращений, а Spotify - только открыл личный кабинет, следует из данных сайта ведомства.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.