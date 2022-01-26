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Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Наро-Фоминский городской суд в Подмосковье по ходатайству следствия заключил под стражу одного из участников разбойного нападения на вдову народного артиста Александра Градского Марину.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД, мужчина арестован до 16 марта.

Ранее сообщалось, что 16 января МВД возбудило уголовное дело о разбое после нападения на вдову Градского Марину в Московской области.

Со слов потерпевшей, трое мужчин остановили ее автомобиль в Подмосковье, и угрожая оружием, заставили вернуться в ее дом. Грабители забрали у женщины крупную сумму денег и скрылись.

В ночь на 25 января был задержан один из предполагаемых участников нападения - ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

По данным информированного источника "Интерфакса", подозреваемый является гражданином Таджикистана, он был судим за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 статьи 291 УК РФ). В Москву мужчина прибыл в 2011 году в целях трудоустройства, но в настоящее время нигде официально не работает.

В настоящее время полиция продолжает розыск остальных соучастников нападения.

Певец, композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года. Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Александр Градский Подмосковье МВД Ирина Волк

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