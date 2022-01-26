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В комитете Думы по обороне рассказали, какое оружие РФ могла бы поставить ДНР и ЛНР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия могла бы поставить самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), прежде всего, оборонительное вооружение - это ПЗРК, противотанковые снаряды, мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

"Для того, чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это конечно, противотанковые снаряды, это наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", - сказал Гурулев "Интерфаксу" в среду.

Также "это могут быть мины, для того, чтобы поставить минные поля, и колонны бронетехники не могли прорваться на территорию Донецкой и Луганской народных республик", добавил он.

Гурулев отметил, что "подразделения Народной милиции, которые сейчас находятся на территории ЛНР и ДНР, наверное, предназначены для того, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить мирных граждан на территории этих республик - то есть это сугубо оборонительная организация".

Ранее в среду "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с предложением поставить военную продукцию в ДНР и ЛНР.

"Я думаю, это нормальное предложение, оно вполне обоснованное", - сказал также Гурулев.

Он отметил, что подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР "являются гражданами России, но, тем не менее, последнее слово будет за нашим верховным главнокомандующим".

Госдума Андрей Гурулев ДНР ЛНР Украина Единая Россия

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