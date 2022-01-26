В Думе сообщили, что РФ может поставить оружие для ЛНР и ДНР за несколько часов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Решение о передаче оборонительных вооружений ЛНР и ДНР будет приниматься президентом России Владимиром Путиным в случае неизбежности атаки Киева на самопровозглашенные республики, при этом сами поставки могут пройти в течение нескольких часов, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", - сказал "Интерфаксу" Водолацкий в среду.

"Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует", - добавил Водолацкий.

Он уточнил, что поставки вооружений могут начаться заранее - тогда, когда для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада. Вместе с тем, по словам Водолацкого, в России рассчитывают на то, что Киев все-таки отдаст предпочтение дипломатии и вернется к Минским соглашениям.

"Естественно, о том, что будет дана команда (президенту Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки - за двое. Не будет (поздно - ИФ), потому что мы сделаем это (поставим вооружение - ИФ) раньше - до выстрелов, которые произведут нацистские батальоны", - сказал Водолацкий.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в России не собираются направлять в ЛНР и ДНР своих военнослужащих. По словам парламентария, народная милиция республик способна нанести поражение украинским вооруженным силам.

Собеседник агентства также высказал мнение, что ЕС необходимо принять решительные меры, чтобы удержать Украину от атаки на самопровозглашенные республики.

"Нужно сегодня и (канцлеру ФРГ Олафу - ИФ) Шольцу, и (президенту Франции Эммануэлю - ИФ) Макрону вызывать к себе Зеленского - это их протеже - и жестко ставить вопрос о выполнении Минских соглашений, и закончить эту риторику, которая может привести уже к необратимым последствиям", - сказал Водолацкий.

Ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений ДНР и ЛНР на фоне отправки оружия на Украину странами НАТО и работы инструкторов альянса в этой стране. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии".

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил "Интерфаксу", что Россия могла бы поставить ЛНР и ДНР, прежде всего, оборонительное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.