В Госдуме и Совфеде заявили, что РФ может перейти к военно-техническому ответу НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об указании в американском ответе на предложения РФ по безопасности приверженности НАТО принципу "открытых дверей", говорит о том, что российская сторона может перейти к военно-техническим мерам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Значит, что наши предложения не приняты, и это значит, что надо реагировать в соответствии с теми намерениями, которые были анонсированы - о готовности России обеспечить военно-технический ответ в сложившейся ситуации", - сказал Новиков "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что высказывает свою личную точку зрения, но вместе с тем, "если НАТО не отказывается от принципа "открытых дверей" и в рамках этого принципа фиксирует свою готовность обсуждать детали вступления в НАТО Украины и Грузии, значит договоренности не достигнуты".

По мнению Новикова, "ответ не должен включать в себя один-два каких-то шага - ответ должен быть комплексным, многовекторным и многонаправленным".

Первый зампред комитета отметил, что "здесь есть и восточное направление, и многорегиональное направление".

"Есть у нас Калининградская область. Здесь, конечно, возможно и нужно разворачивать новые виды вооружения, потому что это отрезвит многих союзников США в Европе, есть Белоруссия", - отметил Новиков.

Он также считает, что "есть перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества с Китайской Народной Республикой, кроме того, у РФ высокий уровень понимания с вьетнамским руководством".

По словам Новикова "высокий уровень взаимопонимания у нас с рядом латиноамериканских стран - и это на поверхности".

"В случае провала текущего переговорного процесса мы могли бы объявить о начале переговорного процесса с этими государствами о мерах коллективной безопасности: не так, конечно, как говорят некоторые "горячие головы", что мы там что-то разместим и что-то поставим", - сказал парламентарий.

Он отметил, что "наши оппоненты, помимо блока НАТО, в последнее время сконструировали нескольких других военно-политических образований, военных союзов, AUKUS и других".

"И мы необязательно должны развивать только двухсторонние отношения, или наоборот, рассчитывать только на крупные ооновские площадки, но и такие локальные союзы тоже создавать", - сказал Новиков.

По его мнению, можно было бы повысить уровень взаимопонимания РФ и с КНДР, которое "у нас сейчас не так высоко, как могло бы быть".

"В тоже время Северная Корея сейчас противостоит ближайшим союзникам США в азиатско-тихоокеанском регионе таким как Япония и Южная Корея - об этом тоже не надо забывать", - отметил депутат.

Новиков также считает, что "хорошие перспективы в Африке - там Россию просто ждут".

"Этот многовекторный ответ мог бы быть весьма эффективным", - считает он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что у Москвы развязаны руки после переговоров с Западом и неудовлетворительного ответа США на российские предложения о гарантиях безопасности.

"Мы прошли свой путь переговорный, мы не скрывались, ничего не прятали. Мы честно сказали о своей позиции. Мы предполагали, что ответ будет примерно такой, но мы должны были это сделать (провести переговоры), чтобы завтра нас не обвинили, что мы сами избегали каких-то мирных договоренностей. Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду.

Он оценил ответ США как неудовлетворительный.

"Мы конкретно говорили о "красных линиях" и о нерасширении НАТО. Если они этого не хотят, значит, мы будем расширять свои позиции. Я не говорю о территориальных позициях, но они бывают всякие. Как мы будем расширять? Я думаю, после соответствующего доклада военных и политических экспертов руководству страны будут выработаны предложения для нашего президента, верховного главнокомандующего, как противостоять возросшей американской и натовской угрозе в отношении РФ", - полагает сенатор.

Джабаров также заявил, что ответные санкции России в отношении США "могут их просто потрясти".

"Они не понимают, какую опасную тему поднимают", - отметил он.

Теперь, по его мнению, России необходимо посоветоваться со своими союзниками и партнерами, которым она доверяет.

"Я, прежде всего, имею в виду Китай, какие-то консультации, возможно, будут проведены с Индией, с нашими союзниками по ОДКБ, с Никарагуа, Венесуэлой, Кубой", - отметил сенатор.

Кроме того, он предположил, что Россия может по-новому взглянуть на свои отношения с Ираном.

"Я думаю, что те страны, которые нас понимают и которые постоянно испытывают давление со стороны США, конечно, для нас очень ценны. Мы можем по-другому рассмотреть свои отношения с Ираном, который не скрывает своих антиамериканских и антинатовских взглядов", - сказал он.

По мнению Джабарова, просьба США не публиковать их официальный ответ России говорит о понимании Вашингтоном того, "что их ответ - это пустышка, и всем странам станет понятно, что они не имели никаких новых идей".

Ранее вечером посол США в Москве Джон Салливан привез в МИД России ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этом ответе Штаты заверили Москву в приверженности принципу "открытых дверей" альянса. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе готовы как к диалогу с Россией, так и к действиям в случае нападения России на Украину.