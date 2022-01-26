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НАТО передало России письменные предложения по безопасности

НАТО передало России письменные предложения по безопасности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - НАТО в среду передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня НАТО передало наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами", - сказал он журналистам в среду в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Столтенберг также заявил, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее и призвал РФ к деэскалации обстановки.

"Россия должна также вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдавии, где они развернуты без согласия этих стран", - сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, белорусские и российские войска близ Украины находятся в высокой степени боеготовности.

"Напряжение нарастает. Россия наращивает военное присутствие, и мы видим не только больше военных вокруг Украины, но и в Белоруссии", - сказал он.

Глава альянса назвал такую ситуацию "непрозрачной".

"В то же время это делает необходимым еще больше стараться добиться политического решения", - сказал он.

Он также отметил, что все стороны должны "вести диалог в конструктивном духе, чтобы разрешать конфликты, включая "нормандский формат".

Что НАТО предлагает России

Столтенберг сообщил, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств - альянса в России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями.

"Россия прекратила отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам", - сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО готовы разговаривать с Россией на тему ее соображений по собственной безопасности и европейской безопасности в целом.

"Наконец, нам нужен серьезный диалог о контроле над вооружениями, включая ядерное оружие и наземную оборону", - сказал он.

Альянс не намерен идти на компромиссы по своим фундаментальным принципам

Вместе с тем НАТО сообщила российской стороне, что не пойдет на компромиссы по своим фундаментальным принципам.

"Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал Столтенберг, комментируя ответ, направленный НАТО России.

"НАТО уважает решения, когда страны решают вступать в ряды членов альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция", - отметил он.

По его словам, "это фундаментальные принципы, и они отражены в позиции НАТО (переданной в среду России - ИФ)".

НАТО Йенс Столтенберг США Украина

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