Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Глава британского МИД сообщила о планах ужесточить санкции против РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Великобритании в ближайшие дни может быть представлен проект новых более жестких санкций против ряда компаний и частных лиц в России, сообщила в среду в эфире Sky News глава британского МИД Лиз Трасс.

"Мы готовим новое законодательство об ужесточении санкционного режима, так что мы сможем нацеливать его на большее количество компаний и частных лиц в России, мы представим его в ближайшие дни", - сказала Трасс.

При этом она не исключила, что Великобритания может поддержать введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, о которых заявил ранее президент США Джо Байден. "Мы не исключаем ничего", - отметила глава МИД.

Великобритания Россия

Новости по теме

Новости

Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Bloomberg сообщил о попытках ФРГ исключить энергетический сектор из санкций против РФ

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину из Белоруссии

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });