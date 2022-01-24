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Лондон изучит возможность визита главы британского Минобороны в Москву

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес изучает возможность визита в Россию, Москва и Лондон находятся в контакте по этому вопросу, заявил "Интерфаксу" в понедельник высокопоставленный источник в Минобороны Соединенного Королевства.

"Министр обороны Великобритании рад, что Россия приняла приглашение принять участие в переговорах. Учитывая то, что последний двусторонний контакт между нашими странами на этом уровне состоялся в Лондоне в 2013 году, министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести встречу в Москве", - сказал собеседник агентства.

"Министр обороны Великобритании четко обозначил, что он изучит все возможности для достижения стабильности и разрешения украинского кризиса. Мы находимся на связи с правительством России", - отметил источник.

17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

В Минобороны России ранее сообщили, что Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с Уоллесом и пригласил его в Москву.

Бен Уоллес Сергей Шойгу Минобороны РФ Великобритания

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