Суд продлил арест экс-гендиректору "СДС-Угля" Геннадию Алексееву

До 25 апреля под стражей также оставили техдиректора холдинга и главного инженера "Листвяжной"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заводский районный суд Кемерово продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору "СДС-Угля" Геннадию Алексееву и еще двоим фигурантам дела о гибели людей на шахте "Листвяжная", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Алексееву, Якутову (технический директор холдинга) и Лобанову (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная") мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 апреля 2022 года", - сказал представитель суда.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.217 УК РФ). Обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора. Все обвиняемые были арестованы 27 ноября на два месяца.

15 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексеева, Антона Якутова, председателя совета директоров "СДС-Угля", президента и владельца холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева, а также Анатолия Лобанова по делу о гибели людей в шахте. Федяеву инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Беловский городской суд 13 декабря приостановил на 90 суток деятельность шахты "Листвяжная" по ведению горных работ, кроме горноспасательных и работ по ликвидации аварии.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% - Владимиру Гридину, 25% - Андрею Гридину.