Холдинг "Сибирский деловой союз" вместо президента возглавил гендиректор

Эту должность занял Сергей Колмогоров

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - АО ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) возглавил Сергей Колмогоров, он стал гендиректором компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения произошли 2 декабря.

С декабря 2007 года компанией руководил президент Михаил Федяев, которому, как сообщалось, напрямую принадлежит 95% холдинга. Должности генерального директора в СДС ранее не было.

Федяев был арестован 15 декабря 2021 года после взрыва и гибели 51 человека на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь"). В июле 2022 года его выпустили из СИЗО, сообщал "Интерфаксу" источник.

Федяеву инкриминировали ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Также следствие предъявило обвинения топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК).

Согласно открытым данным, Колмогоров - действующий член совета директоров АО "Ваганово" (входит в группу СДС), ранее входил в совет директоров АО "Группа компаний "Азот" (связано с СДС). Кроме того, Колмогоров - директор связанных с СДС ООО "Лекс-сервис" (специализируется на деятельности в области права) и бывший совладелец ООО "Купер" (основной вид деятельности - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки). В частности, "Купер" зарегистрирован на территории административно-бытового комбината АО "Черниговец" (разрез в составе "СДС-Угля").

ХК "Сибирский деловой союз" - многоотраслевой холдинг, объединяющий в том числе угледобывающие ("СДС-Уголь"), машиностроительные и сельскохозяйственные активы, предприятия строительного комплекса.

Утром 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошел взрыв метано-воздушной смеси. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Ростехнадзор назвал главной причиной взрыва работу горняков с электрооборудованием в загазованных выработках. Ведомство также выделило три основные организационные причины: системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов и нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазованных горных выработках.