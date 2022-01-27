НИИ Пастера планирует провести клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в ближайшее время ожидает от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических исследований кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, сообщил директор института Арег Тотолян.

"У нас в институте разработан кожный тест для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. (...) Мы для самих себя доказали, что тест работает, как в случае оценки постинфекционного иммунитета, так и в случае поствакцинального. Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение официальных клинических испытаний", - сказал Тотолян на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что первые исследования теста провели на себе сотрудники института. По его словам, тест очень простой и является аналогом противотуберкулезного теста. Его преимущество - массовость и простота использования для проведения исследования.

В декабре 2021 г. вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доклинические испытания кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу завершены.

О создании теста стало известно в апреле того же года.