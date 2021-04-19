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В РФ разработан универсальный кожный тест на иммунитет к COVID-19

Этот тест не требует забора крови из вены, сообщила Анна Попова

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России разработан универсальный кожный тест для определения наличия иммунитета к коронавирусу COVID-19, который не потребует забора крови из вены, он должен появиться в гражданском обороте осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вы знаете, что сегодня огромное количество тест-систем для оценки клеточного иммунитета, для оценки гуморального иммунитета, как поствакцинального, так и постинфекционного, есть на рынке. Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину (тест на туберкулез - ИФ). Они провели исследование на добровольцах, разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая", - сказала Попова в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

По ее словам, это значительно упрощает процедуру тестирования, и в том числе можно будет использовать для детей, в то время как сегодня все тест-системы рассчитаны на венозную кровь и приходится прокалывать вену.

"Это предложение, мы очень рассчитываем, что оно будет успешным. Мы начали уже доклинические исследования, (дальше) "клиника", и мы очень надеемся, что к осени у нас будет вот такой универсальный достаточно инструмент", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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