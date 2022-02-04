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Производство COVID-тестов откроют в особой экономической зоне Москвы весной

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Производство медицинских тестов мощностью 12 млн диагностических наборов в месяц планируют открыть в ближайшие месяцы в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19", - сказал Ефимов, его слова привели на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что открыть производство площадью 2,5 тыс. кв. м. планируют весной 2022 года. Там создадут 200 рабочих мест.

"По оценке компании, сумма инвестиций в производственное оборудование составит не менее 400 млн руб.", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Его слова также приведены в сообщении.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает пять площадок общей площадью 223 га. Одна из них расположена в Печатниках и еще четыре в Зеленограде.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Технополис "Москва

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