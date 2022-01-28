Qiwi перевела почти всех сотрудников на "удалёнку"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Группа Qiwi из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" перевела почти всех сотрудников на дистанционную работу, сообщила "Интерфаксу" замгендиректора группы Мария Шевченко.

Она уточнила, что такая рекомендация касается ближайших двух недель. Исключение сделано для тех, чья работа не может быть выполнена из дома.

Около 90% сотрудников группы работает удаленно с начала пандемии в 2020 году, посещая офис только при необходимости, напомнила Шевченко.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.