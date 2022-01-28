Путин заявил, что в ответах США и НАТО не учтены принципиальные для РФ вопросы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности стал главной темой продолжительного телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главной же темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности - в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин отметил, что российская сторона "внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями".

"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - говорится в сообщении.

"Проигнорирован и ключевой вопрос - как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран", - добавили в пресс-службе.