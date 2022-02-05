Во Франции заявили о центральной роли Парижа в урегулировании украинского вопроса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь расценил как ведущую роль президента Эммануэля Макрона и Франции в урегулировании украинского кризиса.

"Президент республики и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации", - заявил Атталь в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Он также напомнил о телефонных переговорах Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, американским президентом Джо Байденом и контактах с европейскими партнерами.

"Мы боремся, мобилизуемся с начала этого кризиса для достижения деэскалации. Президент республики обменивался мнениями почти каждый день со своими коллегами", - сообщил представитель правительства Франции.

По словам Атталя, Париж не откажется ни от каких усилий, чтобы прийти к деэскалации.

"Именно с такой целью президент республики направится в начале следующей недели в Россию и на Украину", - сказал он.

Атталь считает, что за последние недели достигнуты "существенные подвижки". В пример он привел совещание 26 января в "нормандском формате" политических советников руководителей России, Украины, Германии и Франции, которое назвал очень важным, а также подчеркнул принятое на этой встрече совместное заявление.

"И после этих обнадеживающих подвижек президент республики отправится в Россию и на Украину на следующей неделе", - резюмировал Атталь.

Ранее в пятницу сообщалось, что Макрон посетит РФ 7 февраля.

"Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, это важный визит и на повестке дня много тем.

По инициативе французской стороны в четверг состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. До этого президенты России и Франции созванивались 28 и 31 января.