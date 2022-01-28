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На организатора "ресторанного сопротивления" в Петербурге завели уголовное дело

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Коновалов стал фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в Петербурге, сообщает в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Коновалова, адвоката Псковской областной коллегии адвокатов, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый узнал от управляющей кафе в Адмиралтейском районе северной столицы о том, что полицейские в сентябре 2021 года изъяли из заведения кальяны и табачные изделия. Для их возвращения, считают в СКР, Коновалов предложил женщине передать через него взятку полицейским в размере 50 тыс. рублей, на что та согласилась. Коновалов, в свою очередь, договорился с сотрудниками МВД. Согласно материалам дела, 22 сентября управляющая кафе получила обратно кальяны и табак, а Коновалов передал полицейским деньги.

В СКР добавили, что в настоящее время проводятся обыски в отделе полиции совместно с сотрудниками УСБ УМВД России и по месту проживания подозреваемого.

Решается вопрос о предъявлении Коновалову обвинения и избрании меры пресечения.

"Ресторанное сопротивление" в Петербурге

Коновалова считают организатором так называемого ресторанного сопротивления. Он выступает против системы QR-кодов, которые должны предъявлять посетители ресторанов, кафе, баров и клубов. В "протестном" списке, по последним данным, более 170 предприятий.

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Как сообщалось ранее, в Петербурге расследуется дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Оно было возбуждено в связи с распространявшимися в соцсетях призывами к городским заведениям общественного питания работать вопреки установленным нормам - в ночное время и без требования у посетителей QR-кодов.

В ночь на 22 января следователи, полицейские, сотрудники профильных комитетов Смольного и Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии осмотрели 20 заведений и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность заведений временно приостановили.

В среду Коновалов сообщил, что ему выдали предупреждение прокуратуры после акции во вторник, когда он со своими сторонниками пытался попасть в опечатанные заведения на улице Рубинштейна.

Петербург СКР Александр Коновалов коронавирус

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