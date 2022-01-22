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Два десятка заведений общепита в Петербурге работали по ночам и без QR-кодов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Масштабные проверки заведений общественного питания, не выполняющих антикоронавирусные требования, прошли в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Главное следственное управление СКР по Петербургу приняло к производству возбужденное полицией уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По версии следствия, в соцсетях были распространены призывы, касавшиеся, в частности, нарушения запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00, а также требования QR-кодов.

Следователи, полицейские, сотрудники профильных комитетов Смольного, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии осмотрели 20 заведений общественного питания и установили, что они вопреки установленным нормам работают в ночное время и без QR-кодов.

В отношении 103 посетителей составили протоколы об административных правонарушениях.

Также выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в связи с чем в отношении юридических лиц составили 32 протокола об административных правонарушениях. Деятельность данных заведений временно приостановлена, добавили в СК.

Хроника коронавируса. Январь.

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