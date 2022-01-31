Пермякам приходится ждать приема врачей в очередях на улице

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Жители Перми публикую в соцсетях фотографии длинных очередей, которые с утра понедельника начали выстраиваться перед поликлиниками. В городе из-за коронавируса приостановили оказание плановой медицинской помощи с 25 января.

Люди жалуются, что им приходится ждать приема у врача по нескольку часов. Как сообщает Gismeteo, утром в понедельник в Перми было минус 10 градусов.

В краевом Минздраве "Интерфаксу" подтвердили, что в амбулаторных консультативно-диагностических центрах (АКДЦ) региона возникли очереди из-за высокого роста заболеваемости.

"Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались", - сказали в пресс-службе ведомства.

По сведениям Минздрава, сейчас большинство врачей в регионе заняты на вызовах на дом к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В ведомстве пермякам напомнили, что обращаться в поликлинику нужно при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов, а с подтвержденным COVID-19 в поликлинику ходить не следует.

За минувшие сутки в регионе оперштаб выявил 3190 новых случаев заражения коронавирусом.

В Пермском крае с 25 января плановая медицинская помощь приостановлен, а на базе поликлиник созданы АКДЦ. В них заболевшим проводят экспресс-тесты на COVID-19, берут мазки для исследований методом ПЦР на коронавирус, а также при необходимости - другие лабораторные, рентгенологические и КТ-исследования. При наличии показаний пациентам выдают лекарства и выписывают больничный.