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Глава СПЧ обратился в полицию из-за плакатов с обвинениями в адрес правозащитника Каляпина

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что обратился в правоохранительные органы по поводу плакатов, расклеенных в доме матери члена Совета Игоря Каляпина с обвинениями в его адрес.

Об этом Фадеев заявил журналистам в понедельник.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова сообщила в своем телеграм-канале, что на двери подъезда, в котором живет 84-летняя мать Каляпина, а также на двери ее квартиры были наклеены плакаты с обвинениями в адрес правозащитника.

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21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву - жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и в ответ выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил "Интерфаксу", что федеральные власти должны отреагировать на это заявление. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обвинения Кадырова в адрес правозащитника нуждаются в серьезных доказательствах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что признание гражданина террористом находится в компетенции суда. Песков также напомнил, что каждый гражданин РФ имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.

Каляпин сообщил "Интерфаксу", что видит угрозу своей безопасности после высказываний Кадырова, но обращаться в правоохранительные органы по этому поводу считает бесперспективным.

Валерий Фадеев СПЧ Игорь Каляпин Чечня

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