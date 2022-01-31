"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Новая газета" просит председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его высказываний в отношении журналистки издания Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина.

"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину", - говорится в сообщении издания.

Издание в своем заявлении в СК просит возбудить дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. "а", ч.2 ст.282 УК РФ - действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц (...), совершенные публично, в том числе с использованием СМИ либо интернета с применением насилия или угрозой его применения).

В заявлении "Новой" в СК речь идет о посте главы Чечни в его телеграм-канале от 24 января, уточняется в сообщении издания.

"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между ними нет никакой разницы, и будем с ним так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились", - говорится в выдержке из заявления "Новой" в СК, которую приводит издание.

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву - жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и в ответ выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Милашиной, которых он назвал "террористами".

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил "Интерфаксу", что федеральные власти должны отреагировать на это заявление. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обвинения Кадырова в адрес правозащитника нуждаются в серьезных доказательствах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что признание гражданина террористом находится в компетенции суда. Песков также напомнил, что каждый гражданин РФ имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.