YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", доступ к которым был временно ограничен по жалобам на нарушение авторских прав. Корреспондент "Интерфакса" убедился, что оба канала стали доступны.

В пресс-службе холдинга "Русская Медиагруппа" (РМГ), в которую входит "Русское Радио", уточнили, что блокировка была снята 29 января в полном объеме. "Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют", - отметили в РМГ.

О блокировке каналов на новогодние праздники РМГ сообщила 24 января. В холдинге заверили, что у них есть документы, подтверждающие отсутствие каких-либо нарушений. В тот же день Роскомнадзор назвал дествиия хостинга проявлением цензуры и потребовал разблокировать оба канала.

В YouTube объяснили, что действовали по процедуре, принятой для жалоб на нарушения авторскиих прав. Хостинг пообещал разблокировать каналы, если в течение десяти дней податель жалоб не обратится в суд.

В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят радиостанции "Русское Радио", "Хит FM", MAXIMUM, DFM и Monte Carlo, а также телеканал RU.TV.