Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:34Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"
Фото: Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", доступ к которым был временно ограничен по жалобам на нарушение авторских прав. Корреспондент "Интерфакса" убедился, что оба канала стали доступны.

В пресс-службе холдинга "Русская Медиагруппа" (РМГ), в которую входит "Русское Радио", уточнили, что блокировка была снята 29 января в полном объеме. "Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют", - отметили в РМГ.

О блокировке каналов на новогодние праздники РМГ сообщила 24 января. В холдинге заверили, что у них есть документы, подтверждающие отсутствие каких-либо нарушений. В тот же день Роскомнадзор назвал дествиия хостинга проявлением цензуры и потребовал разблокировать оба канала.

В YouTube объяснили, что действовали по процедуре, принятой для жалоб на нарушения авторскиих прав. Хостинг пообещал разблокировать каналы, если в течение десяти дней податель жалоб не обратится в суд.

В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят радиостанции "Русское Радио", "Хит FM", MAXIMUM, DFM и Monte Carlo, а также телеканал RU.TV.

Роскомнадзор Русское Радио Земляне YouTube РМГ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 31 января

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });