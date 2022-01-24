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YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и "Землян" после "копирайт-страйков"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - YouTube-каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" заблокированы временно по жалобе на нарушение авторских прав, и будут восстановлены, если в течение десяти дней заявитель не обратится в суд, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе видеохостинга.

В компании назвали стандартной процедурой блокировку каналов в таких случаях, когда поступают "страйки" - жалобы от третьих лиц на нарушение авторских прав.

"После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона (тот, кто изначально заявил о нарушении авторских прав - ИФ) не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены, - сообщили в компании. - YouTube никогда не выступает арбитром в делах о нарушении авторских прав, а только предоставляет технические средства обмена информацией связи между сторонами".

О блокировке каналов "Русского радио" и "Землян" ранее сообщили в холдинге "Русская Медиагруппа". Там получили уведомления о нарушении авторских прав, но считают это "надуманным предлогом, поскольку у компании есть документы об отсутствии каких-либо нарушений. Компания пригрозила, что может пожаловаться в Роскомнадзор на цензуру и незаконное ограничение свободы слова.

По данным холдинга, причиной блокировки стало "обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского Радио"".

В холдинг входят радиостанции "Русское Радио", "Хит FM", MAXIMUM, DFM и Monte Carlo, а также телеканал RU.TV.

YouTube Русское радио Земляне Русская медиагруппа

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