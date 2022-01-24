Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

РКН потребовал разблокировать YouTube-каналы "Русского радио" и "Землян"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал разблокировать официальные YouTube-каналы "Русского Радио" и группы "Земляне". РКН счел действия видеохостинга актом цензуры.

В РоссииYouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"Читать подробнее

"24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио". Также видеохостинг должен объяснить причины введения ограничений", - говорится в сообщении.

РКН считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено".

Ранее администрация видеохостинга указала в качестве причины введения ограничительных мер нарушение авторских прав, напомнили в РКН.

"По заявлению "Русской медиагруппы" (владелец "Русское радио"), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещенные на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга",- отметили в РКН.

Каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" заблокированы временно по жалобе на нарушение авторских прав и будут восстановлены в соответствии с правилами видеохостинга, если подавший жалобу не обратится в суд, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе YouTube.

Роскомнадзор Русское Радио YouTube

Новости по теме

Новости

"Новая газета" намерена обратиться в СК из-за высказываний Кадырова

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Правозащитник Каляпин заявил об угрозе своей безопасности после высказываний Кадырова

Правозащитник Каляпин заявил об угрозе своей безопасности после высказываний Кадырова

Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена в Москве

Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями

Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями

В Кремле заявили об очень высокой угрозе наступления Украины на Донбасс

Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

В Кремле слова Кадырова о "террористах" назвали его личным мнением

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });