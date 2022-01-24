РКН потребовал разблокировать YouTube-каналы "Русского радио" и "Землян"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал разблокировать официальные YouTube-каналы "Русского Радио" и группы "Земляне". РКН счел действия видеохостинга актом цензуры.

"24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио". Также видеохостинг должен объяснить причины введения ограничений", - говорится в сообщении.

РКН считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено".

Ранее администрация видеохостинга указала в качестве причины введения ограничительных мер нарушение авторских прав, напомнили в РКН.

"По заявлению "Русской медиагруппы" (владелец "Русское радио"), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещенные на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга",- отметили в РКН.

Каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" заблокированы временно по жалобе на нарушение авторских прав и будут восстановлены в соответствии с правилами видеохостинга, если подавший жалобу не обратится в суд, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе YouTube.