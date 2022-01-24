YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Администрация видеохостинга YouTube заблокировала каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" якобы за нарушение авторских прав, сообщает пресс-служба холдинга "Русская Медиагруппа"

"В разгар новогодних праздников на видеохостинге YouTube был заблокирован канал "Русского Радио". Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" под надуманным и ничем неподтвержденным предлогом", - говорится в сообщении РМГ.

По данным холдинга, причиной блокировки стало "обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского Радио".

"Несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской Медиагруппы" (владелец бренда "Русское Радио"), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга", - говорится в сообщении.

В холдинге выразили надежду, что решение о блокировке YouTube-каналов администрация сервиса приняла потому, что ее ввели в заблуждение, "а не в рамках идеологической цензуры", и что они будут восстановлены.

В свою очередь "Русская Медиагруппа" оставляет за собой право обратиться в Роскомнадзор с жалобой "на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ".

В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят радиостанции "Русское Радио", "Хит FM", MAXIMUM, DFM и Monte Carlo, а также телеканал RU.TV.