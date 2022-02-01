Макет тяжелой "Ангары" испытают на Восточном в 2023 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Хруничева создает электрозаправочный макет тяжелой ракеты "Ангара-А5" для испытаний на космодроме Восточный, сообщил генконструктор КБ "Салют" имени Мясищева Сергей Кузнецов (входит в Центр).

"На Восточном в настоящее время готовится наземная космическая инфраструктура для пусков ракеты "Ангара" - строится стартовый комплекс и создаются рабочие места на техническом комплексе для сборки и подготовки к пускам ракет "Ангара-А5" и "Ангара-А5М". Для отработки инфраструктуры Центром Хруничева создается специальный электрозаправочный макет ракеты ("НЖ" - наземный жидкостный) с целью исключения рисков повреждения летной ракеты", - сказал Кузнецов.

По его словам, в течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном.

Кузнецов отметил, что "НЖ" представляет собой макет ракеты в натуральную величину. "Те системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными, чтобы с их помощью можно было отработать наземные системы перед заправкой первой летной ракеты", - добавил он.

В настоящее время уже "полностью сварены баки, идут их проверки и сборка универсальных ракетных модулей", сказал Кузнецов. В будущем макет планируют использовать для обработки новых пилотируемых кораблей, которые будут запускать с Восточного.

31 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что при первом испытательном запуске пилотируемой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

"Поэтому мы отработаем, прежде всего, в декабре 2023 года связку - новый стартовый комплекс космодрома Восточный, ракета "Ангара", соответственно, и мы отработаем весь интерфейс с кораблем, в котором будет необходимое количество оборудования. Но это еще не будет штатный корабль, потому что, еще раз скажу, риск слишком высокий", - пояснил Рогозин.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля в при полете ракеты "Ангара".

Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что запуск ракеты "Ангара-А5М" с космодрома "Восточный" запланирован на 2024 год.

Ракеты семейства "Ангара"

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).