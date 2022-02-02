Корабль "Орел" сбросят с вертолета для испытания системы приземления

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" определился с графиком испытаний перспективного космического корабля "Орел", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Утром в РКК "Энергия" окончательно определились с последовательностью испытаний системы безопасности нового пилотируемого корабля "Орёл" на космодроме Восточный, начиная с отработки ракетного блока аварийного спасения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как сообщили в госкорпорации, ожидается, что испытания начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе - с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе.

"Затем пройдут испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления", - отмечается в сообщении.

31 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что при первом испытательном запуске пилотируемой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

"Поэтому мы отработаем, прежде всего, в декабре 2023 года связку - новый стартовый комплекс космодрома Восточный, ракета "Ангара", соответственно, и мы отработаем весь интерфейс с кораблем, в котором будет необходимое количество оборудования. Но это еще не будет штатный корабль, потому что, еще раз скажу, риск слишком высокий", - пояснил Рогозин.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля при полете ракеты "Ангара".

4 октября генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, некоторые из которых не имеют аналогов в мировой космонавтике. Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.