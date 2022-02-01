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Готовившаяся после 1 февраля выдача QR-кодов по антителам пока не началась

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, начать выдачу которых планировалась после 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ведомства.

"Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", - говорится в ответе министерства на запрос "Интерфакса".

В Минцифры добавили, что без действующего регламента "сложно оценивать готовность реализации функционала на Госуслугах".

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Выдача сертификатов по антителам может начаться после того, как будут внесены изменения в нормативно-правовую базу, регулирующие их выдачу, уточнили в министерстве.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. "Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля", - сказала Голикова журналистам.

Предполагалось, что претендовать на получение сертификата о перенесенном COVID-19 смогут две категории "неофициально" переболевших: те, у кого есть положительный ПЦР-тест, но они не обратились к врачу, а также те, кто переболел, но не имеет этому никакого документального подтверждения.

Минцифры РФ коронавирус

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