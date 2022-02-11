В Хабаровском крае отменили проверку QR-кодов у пассажиров внутрирегиональных авиарейсов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Решением оперативного штаба отменена процедура проверки QR-кодов у пассажиров авиарейсов, отправляющихся в северные районы Хабаровского края, сообщает заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале в пятницу.

"Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут" - написал Никонов.

Он пояснил, что это решение оперштаба обосновано тем, что в северных районах Хабаровского края от COVID-19 вакцинировано практически 100% жителей. Сейчас главная задача - исключить новые случаи распространения вируса в отдаленных территориях, поэтому QR-коды заменят свежие результаты ПЦР или экспресс-тестов.

"С 13 февраля 2022 года пассажиры, вылетающие из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский, Тугуро - Чумиканский районы, а также при вылете из Николаевска в перечисленные выше районы, смогут предъявить на выбор либо ПЦР, либо ИХА (экспресс)-тест, полученные не позднее чем за 48 часов до даты вылета", - уточнил зампред.

Так как экспресс-тест выдается в течение часа, то исследование можно проводить незадолго до вылета. При этом, правило по предъявлению одного из тестов распространяется на всех пассажиров, включая детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детского населения новым штаммом "омикрон", отметил Никонов.

Для жителей северных районов и некоторых категорий пассажиров тестирование будет бесплатным. Средства выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края.

Как сообщалось, ранее региональный оперштаб отменил предъявление QR-кодов в школах и детских садах, которые были обязательны для родителей при их посещении. QR-коды в Хабаровском крае требуют при входе в торговые центры, а также рестораны и кафе. Коллективный иммунитет в Хабаровском крае достиг 72%.