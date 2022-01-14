Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Иностранцы и россияне, переболевшие за границей или привитые не отечественными вакцинами от коронавируса, смогут получить ковид-сертификат в России, если по приезду сдадут тест, который подтвердит, что у них есть антитела. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Сертификат они получат, если тест подтвердит наличие антител.

Голикова отметила, что это решение связано с тем, что у России нет с другими странами взаимного признания сертификатов вакцинации, российское правительство обсуждает этот вопрос с иностранными.

Нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител правительство и Минздрав рассчитывают подготовить до 1 февраля, сказала также вице-премьер. По ее расчету, к этому сроку должны быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.

"Сегодня можем сказать, не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, мы видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют - а значит эти люди перенесли заболевание", - отметила вице-премьер.

Ковид-сертификаты или QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции регионы могут вводить для доступа в определенные учреждения или на мероприятия. Эти документы учитывают прививку только российскими вакцинами. Россия добивается признания за рубежом "Спутника V", увязывая с результатом этой процедуры признание зарубежных вакцин здесь. В ожидании признания вакцины, Россия предлагает другим странам договориться о взаимном признании хотя бы сертификатов о вакцинации. Пока привившиеся иностранцы или россияне, сделавшие прививку за границей, по документам оказываются в России непривившимися и вынуждены делать ПЦР-тесты.