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В России в январе зафиксировали девять очагов африканской чумы свиней

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Девять очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировано в РФ в январе, сообщает портал Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на информационно-аналитический центр ведомства.

Среди домашних свиней вспышки отмечены в Самарской и Свердловской областях, Хабаровском крае и Башкирии. Среди диких кабанов очаги выявлены в Амурской области и Приморском крае.

В РоссииУщерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.Читать подробнее

В 2021 году в РФ зафиксировано 268 очагов заболевания: 93 в дикой фауне и 175 среди домашних свиней.

Как заявлял в интервью изданию замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, главная причина уязвимости биозащиты - несоблюдение мер биологической безопасности всеми хозяйствующими субъектами. "Все мероприятия по профилактике и предотвращению инфекции прописаны в ветправилах и иных нормативных документах. Но что мы иногда наблюдаем при выявлении очага в ЛПХ (личное подсобное хозяйство) или обнаружении зараженного кабана? Карантин вводится на необоснованно минимальной территории, без учета хозяйственных связей и существующих угроз. В итоге что происходит: инфекцию сдержать не получается, идет ее дальнейшее распространение, мы фиксируем новые очаги", - сказал Увайдов.

АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. Природным резервуаром вируса являются дикие кабаны.

Заболевание, которое в РФ распространяется с 2007 года, наносит серьезный ущерб свиноводству. Наиболее сильно отрасль пострадала в прошлом году. По данным Национального союза свиноводов, из-за АЧС в РФ в 2021 году пришлось забить 1 млн животных, тогда как за все предыдущие 10 лет - 2 млн свиней. Потери от уничтожения животных в прошлом году союз оценивает в более 200 тыс. тонн. Это близко к приросту производства свинины, который обеспечили введенные в 2021 году новые мощности в свиноводстве (250 тыс. тонн).

Россельхознадзор

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